На Сахалине произошел разлив нефтепродуктов В порту Хомска на Сахалине зафиксировали утечку нефтепродуктов из танкера

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Инцидент с разливом нефтепродуктов при перекачке топлива из танкера «Александр Кащук» произошел в порту Хомска на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Сотрудники ведомства уже начали проверку по факту случившегося.

При перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», находящегося на шестом причале Холмского морского торгового порта, произошел разлив нефтепродуктов, — подчеркнули в прокуратуре.

В результате утечки была организована работа по устранению последствий. Около судна специалисты установили боновые заграждения, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В рамках проверки прокуратура выяснит соблюдение законодательства при эксплуатации водного транспорта и при наличии оснований примет соответствующие меры.

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