Раскрыты причины остановки движения через Кочетовский гидроузел На Дону теплоход «Альфа» столкнулся с воротами Кочетовского гидроузла

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ

Движение по Кочетовскому гидроузлу в Ростовской области временно прекращено после инцидента с теплоходом «Альфа», сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, судно ударилось о нижние ворота шлюзовой камеры при заходе в нее ночью 19 апреля.

В 02:50 мск поступило сообщение о том, что теплоход «Альфа», заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна, — говорится в официальном сообщении.

На борту находились 12 человек. Данных о пострадавших или загрязнении воды не поступало.

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