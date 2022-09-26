Ижевский стрелок нанес на пистолетные магазины надпись «Ненависть!»

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

В Сети появились фотографии пистолетных магазинов, которые использовал нападавший для убийства взрослых и детей в ижевской школе № 88. Снимки опубликовал Telegram-канал Readovka.

На одном из фото изображены более десятка магазинов с боевыми патронами. На некоторые из них была нанесена надпись «Ненависть!».

По данным на 12:30 мск число погибших в результате стрельбы в школе составляет 13 человек, из них семеро — дети.

Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевое оружие. Личность убийцы еще не установлена, поскольку он не имел при себе документов.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

Впоследствии в СК РФ сообщили, что напавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву.