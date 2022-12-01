Трехлетний ребенок погиб при взрыве на парковке в Волгограде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгограде на парковке возле жилого дома прогремел взрыв, сообщается на сайте МВД Волгоградской области. Погиб трехлетний ребенок, также пострадал мужчина, два автомобиля сгорели полностью, еще два получили повреждения. По предварительной версии, причиной инцидента стала утечка газа.

В ходе осмотра места происшествия в автомобиле «Шкода» обнаружено тело ребенка, 52-летний владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу, — сказано в сообщении.

Уточняется, что в одной из машин были найдены два ацетиленовых баллона. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-пожаротехники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее в Якутске под окнами жилого дома взорвался автомобиль. В результате произошедшего никто не погиб. По предварительной версии, в машине взорвался газовый баллон. По словам очевидцев, взрывная волна выбила окна на третьем этаже дома. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в районе ДСК: автомобиль Toyota Noah был накрыт портативным гаражом «Наташа». Пожара после взрыва не произошло, людей на момент инцидента в авто не было.