На обнаружившего на свалке гумпомощь для СВО мужчину завели уголовное дело 161.RU: СК завел дело на ростовчанина, нашедшего на свалке гумпомощь для СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов» в отношении ростовского дальнобойщика Александра Закутнего, передает 161.RU. Полгода назад мужчина обнаружил на свалке в Амвросиевке гуманитарную помощь для российских военнослужащих — самодельные носилки, куртки, медикаменты и письма для военных, которые были закатаны в землю бульдозером.

Вот уже шесть месяцев у мужчины проводят обыски, его также приглашают на допросы. В уголовном деле подчеркивается, что следователь получил достоверную информацию о том, что Закутний может хранить дома наркотические средства и боеприпасы. При этом, по словам самого ростовчанина, вещи продолжают лежать на помойке.

Ранее участники специальной военной операции из Волгоградской области записали видеообращение с просьбой о помощи. В ролике мужчины представляются добровольцами отряда «Сталинград» и признаются, что нуждаются в гуманитарной помощи, в частности, в медикаментах, обезболивающих и салфетках. Один из участников за кадром обращается к казакам и славянам.

В конце мая президент подписал закон, позволяющий семьям погибших участников СВО получать две пенсии. Теперь на предоставление выплат по потере кормильца имеют право супруги погибших в спецоперации солдат, не вступившие в повторный брак и ухаживающие за детьми младше 23 лет.