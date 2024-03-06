На молодую мать в Сибири повесили чужой кредит из-за старой сим-карты В Ангарске мошенники оформили кредит на молодую мать по ее старой сим-карте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Ангарске молодая мать обнаружила, что на нее оформлен кредит более чем в 800 тысяч рублей, который мошенники получили, используя ее старую сим-карту, пишет «КП-Иркутск». Как рассказала изданию пострадавшая, кредит выдали по ее девичьей фамилии.

По словам 26-летней женщины, она узнала о кредите, когда ей начали приходить сообщения из банка о числящейся за ней задолженности, хотя никаких займов она в последнее время не брала. Сибирячка пояснила, что осенью прошлого года вышла замуж и сменила фамилию, а вместе с ней и все документы. Через некоторое время банк выдал неким лицам ссуду на ее имя, причем по старым паспортным данным.

Как мне пояснил специалист банка, к кому-то в руки попала моя старая сим-карта. На тот момент прежним номером я не пользовалась больше года, и оператор сотовой связи его перепродал. О том, что к «симке» привязан мобильный банк, я и думать забыла, — рассказала пострадавшая.

Злоумышленники зашли в личный кабинет женщины и подали онлайн-заявку, которую банк одобрил, пишет издание. Факт выдачи кредита уже не существующему человеку теперь проверяет полиция. Не исключено, что за преступлением может стоять сотрудник банка.

По словам сибирячки, если бы кредит оформили на новые паспортные данные, она не смогла бы доказать, что деньги брал кто-то другой. Пострадавшая посоветовала всем отвязывать от старых сим-карт услуги и подписки, в которых упоминаются личные данные.

Ранее сенатор Артем Шейкин рассказал, что для борьбы с мошенническими действиями при помощи сим-карт необходимо, чтобы абоненты подтверждали свою личность через сайт «Госуслуги». Политик подчеркнул, что услуги сим-карт должны быть доступны только после такой верификации.