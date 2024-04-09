На Кубани уволили педагога, ударившего кадета на уроке РИА Новости: уволили ударившего ученика педагога кадетской школы на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Педагог кадетской школы в Тимашевском районе на Кубани, который ударил ученика во время занятий, отстранен от педагогической деятельности и уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Инцидент произошел 1 апреля на уроках математики у семиклассников. Ведется служебное расследование.

Учителя сразу же отстранили от педагогической деятельности, ему был объявлен выговор за несоблюдение должностной инструкции. Педагог уволен 6 апреля, — сказала собеседница агентства.

Ранее преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов лишился работы из-за фотографии кактуса, которую он отправил в рабочий чат. Коллеги молодого человека сочли снимок цветка неприличным.

Мужчина записал видеоролик, в котором рассказал, что давно увлекается цветоводством, и показал свою коллекцию кактусов. Преподаватель добавил, что 9 марта растения зацвели и он решил поделиться несколькими фото с коллегами. После этого педагога удалили из всех рабочих чатов и пригласили на очный разговор из-за того, что он отправляет в чат «неприличные вещи».

Ранее учитель одной из школ Сургута был вынужден уволиться после того, как на него поступила анонимная жалоба с обвинениями в пропаганде ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Причиной обращения стала размещенная в соцсети фотография преподавателя в женском пальто