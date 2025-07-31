Камчатку встревожило еще одно землетрясение

На Камчатке зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Подземные толчки произошли в Тихом океане в 17:35 по московскому времени (02:35 местного времени 1 августа).

Эпицентр сейсмического события находился на глубине 24 километра, в 239 километрах от Петропавловска-Камчатского. Этот афтершок стал одним из наиболее сильных после основного землетрясения. Специалисты отмечают продолжающуюся серию афтершоков магнитудой от 4 до 5,9, которые следуют с интервалом 10–20 минут.

Ранее сейсмологи зафиксировали около тысячи повторных подземных толчков после мощного землетрясения на Камчатке 30 июля. Директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров сказал, что точное количество афтершоков пока установить сложно.

Землетрясение, произошедшее утром 30 июля, вызвало цунами с четырехметровыми волнами, обрушившимися на Елизовский район. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов охарактеризовал это стихийное бедствие как самое сильное за последние 10 лет.