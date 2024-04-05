На Камчатке начали проверку обстоятельств недомогания в школе 23 детей Прокуратура заинтересовалась массовым недомоганием детей в школе на Камчатке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Камчатского края начала проверку в связи с инцидентом в школе Петропавловска-Камчатского, из которой с жалобами на недомогание на обследование направили 23 ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края Елизавета Денисюк. В региональной прокуратуре отметили, что уже отобраны пробы и образцы питания в учебном учреждении, проведены смывы в пищеблоке.

Часть детей почувствовали недомогание прямо на уроках, а часть еще дома и не пришли в школу, — рассказала Денисюк.

Директор школы № 41 Ирина Адволодкина рассказала «АиФ Камчатка», что сейчас в больнице находится одна девочка, которую госпитализировали 4 апреля. Остальные дети с симптомами недомогания находятся дома, добавила она.

Утром 4 апреля родители 17 учащихся из шести классов сообщили классным руководителям, что дети не придут на уроки из-за плохого самочувствия. У всех наблюдались схожие симптомы: тошнота и рвота. И еще шесть ребят, которые уже пришли на уроки, сообщили о недомогании, — уточнила директор.

Адволодкина незамедлительно известила о сложившейся ситуации Роспотребнадзор, сотрудники которого в тот же день в школе произвели смывы и взяли пробы воды. У работников столовой без признаков недомогания взяли мазки. До сих пор причины состояния детей неизвестны, результаты исследований будут готовы на следующей неделе. Учащихся перевели на дистанционное образование до 8 апреля.

Прошлой осенью стало известно об отравлении котлетами из тухлого фарша детей из школы № 12 в Красноярске. Один из пятиклассников во время госпитализации потерял сознание. Похожие симптомы обнаружились у пяти детей. Случившимся заинтересовалась прокуратура.