На Дальнем Востоке заявили о попытках «расшатывания ситуации» в округе Демешин: противник пытается «расшатать ситуацию» в регионах Дальнего Востока

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Дмитрий Демешин

Противник пытается «расшатать ситуацию» в регионах Дальневосточного округа, заявил заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин, выступая на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморского края. По его словам, которые приводит РИА Новости, прокуратура фиксирует отдельные инциденты, связанные с государственной изменой, шпионажем, диверсиями, а также дискредитацией Вооруженных сил России.

Несмотря на сравнительную безопасность на территории регионов Дальневосточного округа, мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию, — заявил заместитель генпрокурора.

В беседе с журналистами Демешин также уточнил, что на Дальнем Востоке отмечается рост числа диверсий и попыток шпионажа. По его словам, отдельные граждане в корыстных целях выполняют задания от иностранных разведслужб. При этом он подчеркнул, что правоохранительные органы России успешно пресекли все подобные попытки.

Случаи шпионажа также выявляются и в южной части России. Ранее сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Ростовской области, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы по статье о государственной измене.