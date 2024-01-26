ФСБ накрыла россиян, шпионивших для ВСУ Военкор Котенок: ФСБ задержала двух российских шпионов ВСУ под Ростовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности задержала в Ростовской области двух россиян, завербованных украинскими спецслужбами, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его информации, мужчины собирали и передавали информацию о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа.

В данный момент задержанные заключены под стражу, за государственную измену им грозит до 20 лет лишения свободы, — добавил Котенок.

На представленных кадрах видно, что задержание происходило в темное время суток. Подозреваемые не оказывали сопротивления. Судя по кадрам, позднее россиян доставили в Октябрьский городской суд.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике женщину, которая собирала и передавала ВСУ данные о российской армии. Задержанная является гражданкой Украины. Сотрудники ФСБ установили, что женщина из личных мотивов передавала Вооруженным силам Украины сведения о дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, участвующих в спецоперации.

До этого ФСБ задержала в ЛНР жителя Кременского района по подозрению в шпионаже. По информации силовиков, мужчина также передавал ВСУ данные о местах дислокации российских военных и техники.