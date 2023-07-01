На чеченского правозащитника завели дело об экстремизме Baza: в отношении правозащитника Абубакара Янгулбаева возбуждено уголовное дело

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На правозащитника Абубакара Янгулбаева завели уголовное дело по статье «Организация экстремистской деятельности», передает Telegram-канал Baza. Причиной стали видеозаписи на YouTube-канале проекта 1ADAT («Народное движение Адат» признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и в Telegram.

По версии следствия, в конце августа и начале сентября 2022 года Абубакар принимал участие в прямых эфирах запрещённого движения.

Сам Янгулбаев, комментируя ситуацию в своем Telegram-канале, выразил удивление, почему дело появилось только сейчас. Он напомнил, что постоянно сообщает информацию об армии России, противоречащую официальной.

Почему это произошло именно сейчас? <...> Почему вы до сих пор-то спали? — задался вопросом юрист.

Янгулбаев предположил, что дело именно об экстремизме, а не о фейках, возбудили, чтобы создать ему негативный образ в глазах европейских политиков.

5 июня мать молодого человека Зарема Мусаева, жена бывшего федерального судьи в Чечне Сайди Янгулбаева, попала в больницу после полутора лет в СИЗО. Женщина находится под арестом по обвинению в нападении на сотрудника силового ведомства.

До этого Янгулбаев-младший предлагал главе Чечни Рамзану Кадырову обменять его на арестованную мать. По мнению активиста, она находится в заложниках и не должна нести ответственность за действия своих детей.