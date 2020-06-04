На «Авито» выставили за миллиард рублей завод во Владикавказе

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В объявлениях на онлайн-платформе «Авито» появилось сообщение о продаже завода «Электроцинк» во Владикавказе.

Владелец предприятия оценил его стоимость в 1,2 млрд рублей. К заводу прилагается три земельных участка площадью 64,4 га, 216 зданий площадью 433 тысячи кв. м, 141 транспортное средство, около пяти тысяч единиц техники и собственная железная дорога.

В качестве преимущества собственник завода указывает на большое количество металлургов в городе.

Предприятие, которое выпускало цинк, свинец, кадмий и серную кислоту, было законсервировано в 2018 году после крупного пожара, сообщает радио Sputnik.