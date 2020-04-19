МВД попросили проверить пасхальную службу в Перми из-за целования креста

https://static.news.ru/photo/00b00be2-16d7-11ea-bb03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жители Перми пришли на пасхальное богослужение в храм Всех Святых, несмотря на режим самоизоляции и на запрет местного Роспотребнадзора.

Пермское издание 59.ru опубликовало кадры, на которых видно, как прихожане один за другим целуют крест. При этом настоятель храма Андрей Литовка не выгнал людей. Кроме того, медицинские маски и перчатки надели единицы.

Общественники уже пообещали обратиться в МВД и СК РФ, чтобы они провели проверку по данному факту.

В Европе из-за ситуации с коронавирусом богослужения проходят без прихожан. Так, в Ватикане папа римский Франциск провёл праздничную службу в Вербное воскресенье по католическому календарю в пустом соборе Святого Петра.

Ранее NEWS.ru писал о задержании бывшего священника Артёма Скрипкина за попытку устроить крестный ход в Санкт-Петербурге. Он попытался начать шествие от Казанского собора против решения «врагов православия» закрыть храмы в городе. К нему присоединился ряд верующих. Мужчину поймали полицейские и доставили в отделение, где был составлен протокол.