Полиция прервала крестный ход бывшего священника в Петербурге

В Петербурге задержали бывшего священника Артёма Скрипкина за попытку устроить крестный ход.
По словам экс-священника, он организовал крестный ход против решения «врагов православия» закрыть храмы в городе. Отмечается, что к Скрипкину присоединились несколько петербуржцев.
Как
Скрипкина отстранили от церкви в 2017 году после критики слов патриарха Кирилла о едином христианско-мусульманском боге.
Ранее РПЦ рекомендовала отказаться от посещения храма в Пасху и освещать пасхальную еду самостоятельно дома, писал NEWS.ru ранее.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда не смог ответить на вопрос, является ли грехом посещение храмов и кладбищ во время пандемии коронавируса вопреки просьбе патриарха и священноначалия оставаться дома.
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