Полиция прервала крестный ход бывшего священника в Петербурге

https://static.news.ru/photo/6a870866-8245-11ea-9f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

В Петербурге задержали бывшего священника Артёма Скрипкина за попытку устроить крестный ход.

По словам экс-священника, он организовал крестный ход против решения «врагов православия» закрыть храмы в городе. Отмечается, что к Скрипкину присоединились несколько петербуржцев.

Как сообщает «Фонтанка», Скрипкина задержала полиция в центре города, когда он попытался начать шествие от Казанского собора. Его доставили в отделение, где был составлен протокол. Верующих отпустили с миром.

Скрипкина отстранили от церкви в 2017 году после критики слов патриарха Кирилла о едином христианско-мусульманском боге.

Ранее РПЦ рекомендовала отказаться от посещения храма в Пасху и освещать пасхальную еду самостоятельно дома, писал NEWS.ru ранее.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда не смог ответить на вопрос, является ли грехом посещение храмов и кладбищ во время пандемии коронавируса вопреки просьбе патриарха и священноначалия оставаться дома.