МВД и СК Курганской области отчитались о 100% раскрываемости убийств

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В Курганской области МВД и СК проинформировали о 100% раскрываемости убийств и изнасилований по итогам первого полугодия 2020 года. Примечательно, что таких показателей нет нигде в мире.

Несмотря на то, что точное число преступлений не называется, силовые структуры заверяют о сокращении количества убийств в регионе на 22% и уменьшении числа преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Согласно данным СК, завершено производство почти 600 уголовных дел, что на 67% превышает показатель 2019 года.

Раскрываемость названных преступлений, а также изнасилований и насильственных действий сексуального характера составляет 100%, — следует из отчёта СК.

Известно, что в 2013 году Курганская область вошла в топ регионов по количеству нераскрытых убийств. В целом в России показатель раскрываемости тяжких преступлений составляет 46,3%. В то же время в США в 2018 году удалось раскрыть лишь 45,5% насильственных преступлений, а в Швеции — 17%, следует из данных The Insider.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники прокуратуры Курганской области составили протокол об административном правонарушении по статье о распространении экстремистских материалов на екатеринбургскую художницу Полину Гузееву. Причиной стал видеоклип группы Alai Oli «Зачем ты под чёрного легла?», который в 2016 году появился в списке экстремистских материалов Минюста.

Девушка опубликовала видеозапись на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в 2010 году. По её словам, три недели назад в её мастерскую в Кургане пришёл оперуполномоченный центра по борьбе с экстремизмом местной полиции и заявил, что она распространяет запрещённые материалы.