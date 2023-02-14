Мужчину посадили за обжиг кабеля на Вечном огне Обжигавшему в Вечном огне кабель жителю Тульской области назначили десять месяцев колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Тульской области признал виновным в осквернении символа воинской славы России 37-летнего жителя Алексина, который обжигал на Вечном огне кабель, сообщает следственное управление СК по области. Ему назначили 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Следствием и судом установлено, что 19 октября 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории мемориального комплекса Площадь Победы в г. Алексин Тульской области, обжигал в Вечном огне изоляцию электрического кабеля, — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом он готовил кабель для последующей сдачи в пункт приема металла.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области подростки пожарили картошку на Вечном огне. Свои действия школьники сняли на видео и выложили в Сеть. Очевидцы рассказали в соцсетях, что дети некоторое время катались на самокатах у мемориала «Скорбящая мать». Потом мальчики достали картошку, нарезали, положили один самокат на вечный огонь и приготовили на нем еду. Местные жители отметили, что после этого подростки съели «ужин» и ушли.