Мужчина заживо сгорел в машине в Иркутской области Мужчина заживо сгорел в автомобиле в результате ДТП в Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Место ДТП

Один человек погиб в результате ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области, 35-летний мужчина сгорел в своем автомобиле после столкновения с грузовиком, сообщает KP.RU со ссылкой на информацию пресс-службы регионального управления МВД РФ.

Как уточнили в полиции, авария произошла утром в четверг, 18 мая, неподалеку от села Кимельтей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Fielder выехал на встречку для обгона, не убедившись в безопасности маневра, и на скорости врезался в «КамАЗ».

В результате столкновения иномарка загорелась, 35-летний мужчина погиб на месте, — рассказали в пресс-службе.

При ударе грузовик перевернулся. Водитель «КамАЗа» не пострадал, травмы получила его пассажирка, которая была госпитализирована.

На кадрах ДТП, опубликованных полицейскими, видно, что при столкновении кузов легкового автомобиля разорвало на части. В результате от иномарки осталась лишь груда обугленного искореженного металла.

Ранее сообщалось, что врачи борются за жизнь мальчика и девочки, пострадавших при наезде на них легкового автомобиля в городе Лесозаводске Приморского края, дети впали в кому.