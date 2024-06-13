Мужчина убил друга и сбежал с места преступления в женской одежде В Уфе мужчина после убийства пытался скрыться от камер под женской курткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе объявленный месяц назад в федеральный розыск 46-летний Денис Чистяков был задержан и заключен под стражу, передает ГТРК Башкортостан. Мужчина весной зарезал своего приятеля и пырнул его знакомого во время распития алкоголя. С места преступления мужчина скрылся, накинув на себя женскую куртку, махровое полотенце, палантин и другие вещи.

Выживший потерпевший до того дня не был знаком со злоумышленником. То есть к нему приехал его друг со своим каким-то знакомым. <...> Когда потерпевший находился со своим товарищем на балконе, туда забежал злоумышленник с двумя ножами и начал наносить им обоим удары. Причину конфликта потерпевший пояснить не смог, так как он просто не понял, что произошло, — рассказала следователь Надежда Владимирова.

В суде мужчина признавать вину отказался. В качестве меры пресечения Чистяков просил назначить домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья. Но суд не принял доводы подозреваемого и отправил мужчину в СИЗО.

Так как у меня со здоровьем… миокардит и гипертония. То есть у меня даже сил нет… Сегодня пока в изоляторе находился, скорую помощь вызывали. Поэтому домашний арест из-за чего? Чтобы медицинское лечение получать, таблетки принимать. Еще псориаз и алопеция, — говорил Чистяков на суде.

Ранее в Ставрополе 24-летний местный житель упал с балкона десятого этажа. Управление Следственного комитета проводит проверку по факту ЧП на улице Кулакова. Есть подозрения, что мужчину столкнули с высоты.