Мужчина решил испражниться на проезжей части и его сбил грузовик Под Тобольском опорожнявшегося на проезжей части мужчину сбил грузовик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под городом Тобольском Тюменской области грузовик насмерть сбил 68-летнего мужчину, который испражнялся на проезжей части, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. ЧП произошло на 185-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск.

Водитель допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части без цели ее перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в дорожной полиции.

Мужчина со знакомыми ехал домой в Тюмень на такси. По словам таксиста, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно, двое мужчин ехали на такси из Тобольска в Тюмень, попросили таксиста остановиться, чтобы справить нужду. Один человек в темноте вышел на дорогу. По свидетельству водителя такси, пассажиры были в состоянии опьянения, — добавили в ГАИ.

Ранее в Уфе водитель «Газели» дождался, когда женщина начнет переходить «зебру» и задавил ее. Предполагается, что водитель не заметил пешехода, пока пропускал помехи слева при выезде на дорожную часть.