Мужчина отправился в пешее путешествие в Москву из Самары с собакой Появились кадры мужчины, который пешком отправился из Самары в Москву

Мужчина решил устроить путешествие из Самары в Москву пешком. Компанию ему составила собака. На представленных Telegram-каналом «RT на русском» кадрах путешественник фотографируется с питомцем рядом с линией электропередач.

Мужчина уберег себя от жары, надев кепку. Путешественникам предстоит пройтиоколо тысячи километров. Стартовал смельчак в середине июня. По подсчетам мужчины, на поход уйдет примерно 90 дней.

Самарчанин не пользуется транспортом. Любитель пеших прогулок планирует проходить по 15-20 км в сутки. Вместе с собакой по кличке Ая он живет в полях. Ночует компания в палатке.

Россиянам ранее объяснили, как помочь собакам пережить аномальную жару. Для этого необходимо выгуливать питомцев только в парках или лесах, отметил ветеринар, кинолог Владимир Уражевский. Специалист уточнил, что асфальт в жаркую погоду накаляться до 50 градусов. По словам Уражевского, для прогулок лучше выбирать утреннее или вечернее время.

Эксперт также призвал использовать большой намордник. С его помощью собака сможет открыть пасть и высунуть язык.

Тренер и методист кинологического центра Яна Орлова заявила, что собаки могут учуять болезнь у человека по изменившемуся запаху. По ее словам, такую чувствительность у животных можно развивать.