Мужчина из Светлого утонул во время купания в Балтийском море

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина из города Светлый Калининградской области утонул во время купания в Балтийском море, передает Telegram-канал Amber Mash. По его данным, 39-летнего пострадавшего мог затянуть тягун.

Как стало известно каналу, молодой человек зашел в море и пропал. Люди на пляже заметили это и обратились к спасателям, которые позже обнаружили его тело. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Дело находится на контроле Следственного комитета.

Ранее два ребенка 10 и 16 лет погибли во время купания в запрещенном для этого месте Правоегорлыкского канала на Ставрополье. По его данным регионального СУ СК России, детей унесло течением. В СК добавили, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

До этого в Санкт-Петербурге местный житель погиб, когда пытался переплыть канал Грибоедова. Очевидец сообщил, что мужчина был в нетрезвом состоянии. К каналу он подошел со стороны Думской улицы, после чего нырнул прямо в одежде. Погибший ушел под воду, когда почти доплыл до противоположного берега. Спустя полчаса приехали сотрудники МЧС и полиции. Водолазы вытащили тело.