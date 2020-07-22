Мурашко назвал долю населения с антителами к COVID-19 в Московском регионе

https://static.news.ru/photo/fe8c1c34-cc11-11ea-b541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около четверти населения Московского региона имеет антитела к коронавирусу. Об этом заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23–24%, — отметил глава Минздрава.

По его словам, в других регионах этот показатель значительно меньше.

По тем регионам, которые находятся на пике или не вышли, как это говорится, на плато, там людей, имеющих иммунитет, значительно меньше, — подчеркнул министр здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минздраве заявили, что в первую очередь нужно прививать от коронавируса учителей, пенсионеров и пациентов из группы риска. Также прививку должны получить люди, живущие и работающие в замкнутых коллективах.

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава Александра Гинцбурга, перед вакцинацией человек должен проконсультироваться у терапевта, который соберёт его анамнез. Противопоказанием для прививки могут стать хронические и аутоиммунные заболевания.

NEWS.ru писал, что Минздрав готовится к выпуску вакцины от коронавируса при определённых условиях. Мурашко заявил, что препараты показали свою эффективность и безопасность. Министр подчеркнул, что ведомство готово к завершению клинических исследований вакцины.