Мумия семь лет пролежала в квартире в Петербурге Мумию пожилого мужчины нашли после прорыва трубы в доме в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Мумию пожилого мужчины обнаружили после прорыва трубы в жилом доме в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ. Хозяин квартиры умер еще семь лет назад, однако двери были крепко закрыты, поэтому соседи не почувствовали исходящий из жилища запах и не узнали, что он мертв.

Тело обнаружили работники ЖКХ. Они также обратили внимание, что в почтовом ящике образовалась целая гора по оплате коммунальных услуг. Дверь в квартиру пенсионера вскрывали сотрудники МЧС, которых на место вызвали жильцы дома.

Ранее в одной из квартир подмосковного города Щелково обнаружили сидевшую на унитазе мумию пенсионерки. Эксперты пришли к выводу, что труп находился в таком положении около двух лет. Тело женщины 1945 года рождения обнаружили после того, как в квартире этажом ниже начался потоп. Соседи вызвали полицию, жилище вскрыли. Причина смерти пенсионерки не уточняется.

До этого в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района Ленинградской области обнаружили мумифицированное тело мужчины 1974 года рождения. По данным пресс-службы регионального управления СК, труп пролежал в помещении четыре года, все это время в постройке жила супруга покойного с четырьмя детьми. Позднее выяснилось, что местная жительница решила мумифицировать труп мужа, так как придерживается традиций тибетских монахов. В ее доме обнаружили египетскую атрибутику и символику поклонения богам Нила.