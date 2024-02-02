Стало известно, почему жительница Ленобласти решила превратить мужа в мумию В Ленобласти женщина мумифицировала умершего мужа по религиозным убеждениям

Фото: Global Look Press

Хранившая четыре года труп мужа жительница в деревне Старо-Сиверское объяснила свой поступок тем, что придерживается традиций тибетских монахов, передает 78.ru. В ее доме обнаружили египетскую атрибутику и символику поклонения богам Нила.

Супруг женщины был ее единомышленником. Он в том числе пренебрегал ношением обуви и перед смертью получил сильное обморожение конечностей. Семейная пара являлась сторонниками самолечения. Женщина после смерти супруга создавала путем ритуалов такие условия, чтобы тело мужчины не разлагалось.

Ранее сообщалось, что тело мужчины 1974 года рождения нашли а частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района. Труп пролежал в помещении четыре года, все это время в постройке жила супруга покойного с четырьмя детьми. По данным РЕН ТВ, женщина запрещала детям рассказывать о произошедшем.

Ранее в столичном районе Фили-Давыдково в одном из домов нашли мумифицированное тело 79-летней пенсионерки. Мумия пожилой женщины пролежала в квартире около трех лет. Тело женщины обнаружили в одном из многоквартирных жилых домов на Малой Филевской улице.