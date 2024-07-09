Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв за несоответствие «вызовам времени»

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Муфтий Дагестана шейх Ахмад афанди Абдуллаев 8 июля провел собрание с работниками отдела фетв и примирения, говорится в официальном Telegram-канале организации. Он сообщил об упразднении их подразделения. Муфтий также добавил, что в ближайшие дни будут приняты дальнейшие изменения в структуре муфтията.

Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени, — говорится в публикации регионального муфтията.

Ранее отдел фетв муфтията Дагестана со ссылкой на своего руководителя Ахмед-Хаджи Исаева сообщил, что после изучения шиитских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. Муфтият признал, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на его ношение.

Ношение никаба, паранджи и других головных уборов, скрывающих лицо, наносит практический вред мусульманам и несет угрозу раздора, сказано в соответствующем заявлении Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). Там призвали действовать в интересах развития ислама.

В Северной Осетии рекомендовали отказаться от ношения никаба — мусульманского женского головного убора, полностью закрывающего лицо, сообщил заместитель муфтия республики Ибрагим Дзагуров. По его словам, к соответствующему заключению пришли в Координационном центре мусульман республики.