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Замруководителя столичного департамента информационных технологий Артём Костырко сообщил, что около 800 участников онлайн-выборов в Москве, которым не удалось проголосовать из-за сбоев в системе, получат уведомления о возможности завершить голосование.

Мы видим количество людей, у которых были проблемы с открытием бюллетеней, их порядка 800. Сейчас по каждому из них ушёл голосовой звонок и push-уведомление в приложении. Их просят завершить голосование, — сказал ТАСС Костырко.

По его словам, в работе системы за день случились два перерыва. Они были вызваны сбоем в работе оборудования, которое производит гост-шифрование. Во время перерывов голосование переносилось на резервную технику.

Бюллетени избирателей никуда не пропали, они анонимные, мы знаем только конкретных людей, кто хотел проголосовать, — подчеркнул Костырко.

Как писал News.ru, явка на электронном голосовании за депутатов в Московскую городскую думу по состоянию на 15:00 превысила 75%. В выборах приняли участие 8475 человек из 11 228 зарегистрированных. Онлайн-голосование в экспериментальном режиме проходит в избирательных округах № 1 в Зеленограде, № 10 в районах Бибирево, Лианозово и Северном, № 30 в Чертаново Центральном и Южном.