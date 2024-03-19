Взрыв прогремел в жилом доме в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие Дом загорелся после взрыва в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жилом доме на улице Фучика в Нижнем Новгороде прогремел мощный взрыв, после чего в девятиэтажном здании начался пожар, сообщает Telegram-канал «112». В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали пять человек, включая трех детей. Загорелась квартира на пятом этаже.

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы, жильцов эвакуировали. Причины взрыва пока не установлены. Пожар уже потушен, площадь возгорания составила 40 кв. метров. Всего из здания было эвакуировано 167 человек, в том числе 23 ребенка. Помощь медиков понадобилась пяти пострадавшим, их жизни ничего не угрожает. Причины взрыва пока не установлены, но подозревают газовый баллон или автоклав.

Как рассказала NEWS.ru местная жительница Ольга, живущая в соседнем доме, к зданию подъехали машина скорой помощи, три пожарные машины и газовая служба. Сама она услышала взрыв, а после увидела густой дым из окон.

Пожар на улице Фучика был. Живу в соседнем доме. Услышала взрыв и затем увидела в окно, как из многоэтажки валит дым, стекла выбило, из окон обломки полетели. Пострадавшие есть в пожаре. К дому подъезжали машина скорой помощи, три пожарные машины и газовая служба, — сказала она.

Ранее в городе Хасавюрте Республики Дагестан при взрыве погибли двое мужчин, работающих в местной службе ЖКХ. Один из них решил выкинуть окурок в канализацию, где скопился газ, который сдетонировал.