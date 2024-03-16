Сигаретный окурок привел к смертельному взрыву в Дагестане Два человека погибли при взрыве ацетилена в городе Хасавюрте в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два сотрудника УЖКХ погибли при взрыве ацетилена в городе Хасавюрте Республики Дагестан, сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану. По информации Telegram-канала SHOT, один из них кинул окурок в канализацию, где скопился газ, в результате чего произошел хлопок.

Мужчины прибыли для выполнения технических работ к жилому дому, расположенному в поселке Юбилейный, где и нарушили правила безопасности. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан уже организована процессуальная проверка. На месте работают следователи и экстренные службы.

В ноябре крупный пожар произошел в складском помещении в Дрожжановском районе Татарстана. Площадь возгорания составила 2,2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил здания с фасовочной упаковкой для корма животных. В тушении были задействованы 42 специалиста и 23 единицы техники. Жертв удалось избежать.

До этого произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Всего в результате ЧП пострадали 23 человека, 15 из них госпитализировали с ожогами и травмами, остальные находились в тяжелом состоянии. Позднее региональный Минздрав опроверг информацию о смерти пострадавшего. Уточняется, что произошедшее могло произойти из-за детонации угольной пыли.