Мошенники получили СМС-код жертвы и слишком рано обрадовались Мошенники громко обрадовались присланному СМС-коду и выдали себя перед жертвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники пытались обмануть мужчину по телефону, и частично им это удалось, однако при получении телефонного кода от своей жертвы, они слишком громко обрадовались, что смутило их собеседника, который сразу же закрыл доступ к своим банковским счетам, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Мужчина обратился в правоохранительные органы, которые принялись за поиски злоумышленников.

По информации канала, киберпреступники пытались хитростью выманить деньги у 57-летнего судостроителя из Балахны в Новгородской области. Действуя по схеме, они уговорили своего собеседника назвать определенные данные, а также код из СМС-сообщения, однако, когда они получили этот код, жертва услышала, как те громко радуются.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что телефонные мошенники попытались обмануть дочь основателя «Ералаша» Александра Хмелика. По данным канала, 74-летняя писательница и киносценарист Наталья Строилова не поверила позвонившему ей жулику, который представился капитаном полиции, женщина бросила трубку и обратилась в правоохранительные органы.

До этого мошенники убедили пожилую женщину из Подмосковья, что она участвует в операции по поимке аферистов. Пенсионерка рассказала сыну, что ездила в столицу на встречу с представителем ЦБ, который якобы освободил ее от кредита, взятого злоумышленниками. После этого женщину попросили помочь поймать преступников и подписать документы о неразглашении.