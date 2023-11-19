Мошенники пытались развести дочь основателя «Ералаша» Мошенники пытались обмануть дочь основателя «Ералаша» Александра Хмелика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники попытались обмануть дочь основателя «Ералаша» Александра Хмелика, но им это не удалось, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, женщина не поверила звонившему злоумышленнику, положила трубку и обратилась в правоохранительные органы.

Как стало известно каналу, 74-летней писательнице и киносценаристу Наталье Строиловой, проживающей в столице, позвонил незнакомец, который представился капитаном полиции. Он рассказал, что следствию необходима помощь в поиске преступника и нужно вложиться деньгами, чтобы посодействовать органам.

Женщина заподозрила неладное, положила трубку и заблокировала номер. После этого она пошла к правоохранителям, в настоящий момент преступника разыскивает полиция.

Ранее мошенники убедили пожилую женщину из Подмосковья, что она участвует в операции по поимке аферистов. Пенсионерка рассказала сыну, что ездила в столицу на встречу с представителем ЦБ, который якобы освободил ее от кредита, взятого злоумышленниками. После этого женщину попросили помочь поймать преступников и подписать документы о неразглашении. Спустя некоторое время пострадавшая исчезла с деньгами и документами, ее сын обратился в правоохранительные органы. Стражи порядка уже приступили к поискам его матери.