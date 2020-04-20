Мошенники обманули жительницу Ямала на 5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/e7579e0a-8060-11ea-9740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Неизвестные злоумышленники путём обмана выманили у жительницы региона 5,3 млн рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию 16 апреля. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он завил, что со счёта женщины списываются средства и чтобы блокировать действия злоумышленников, необходимо совершить некоторые операции с картой. Женщина выполнила все указания неизвестного и тем самым перевела мошенникам вышеуказанную сумму.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц, сообщается на сайте МВД ЯНАО.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники всё чаще похищают деньги с банковских карт с помощью вредоносных программ, которыми заражают смартфоны или компьютеры. Такие вирусы скрытно собирают информацию о подключённых банковских услугах и в какой-то момент списывают денежные средства.