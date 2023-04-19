Мошенники обманули чиновницу из Подмосковья на 2,5 млн рублей «Осторожно, Москва»: мошенники обманули зампреда комитета лесного хозяйства МО на 2,5 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что мошенники обманули зампредседателя комитета лесного хозяйства Подмосковья на 2,5 млн рублей, предложив женщине занять должность ее начальника. По данным канала, одна из злоумышленниц представилась заместителем председателя правительства России.

Канал пишет, что 38-летняя чиновница получила сообщение с предложением купить должность якобы сложившего полномочия председателя комитета лесного хозяйства, когда была в отпуске. «Осторожно, Москва» уточняет, что изначально женщина отказалась, но позже мошенники позвонили ей снова и сказали, что по решению губернатора области Андрея Воробьева чиновница либо должна принять предложение, либо уволиться.

Канал пишет, что изначально женщина перевела злоумышленникам 500 тысяч рублей, а во время второго транша получила предупреждение от банка о подозрительных операциях. Тогда чиновница насторожилась и после проверки выяснила, что ее обманули.

Ранее 61-летний пенсионер из Братска перевел мошенникам более 10 млн рублей. Незнакомцы, представившиеся сотрудниками банка, убедили мужчину, что ему необходимо взять заем и положить полученные деньги на «безопасный счет».