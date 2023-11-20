Мошенники оставили 82-летнюю блокадницу без квартиры и сбережений Мошенники обманули 82-летнюю блокадницу на 12 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга обратился в правоохранительные органы с просьбой найти мошенников, которые присвоили деньги и имущество его бабушки, пишет «Фонтанка». Всего от мошенников поступило четыре звонка с различными предлогами. Злоумышленники, представляясь полицейскими, заявляли, что некие мошенники хотят обмануть 82-летнюю блокадницу на деньги, и предлагали ей способы, как эти средства «спасти».

Пенсионерке из Павловска в середине сентября позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он заявил о необходимости снять со счетов имеющиеся у нее деньги и перевести на их «безопасные» счета. За три дня она отдала злоумышленникам 2,5 млн рублей, а в ноябре еще 1,2 млн.

В один из дней псевдо-полицейские снова позвонили женщине и сообщили, что неизвестные злоумышленники пытаются продать ее квартиру. Чтобы этого не произошло, они рекомендовали ей сделать это самостоятельно. Она это сделала, и, предварительно, деньги с продажи передала двум курьерам. Как пишет «Фонтанка», одному из подозреваемых на вид тридцать лет, он был одет в черную куртку, другому — примерно 60 лет, и он был одет в коричневую куртку.

Ранее мошенники убедили пожилую женщину из Подмосковья, что она участвует в операции по поимке аферистов. Пенсионерка рассказала сыну, что ездила в столицу на встречу с представителем ЦБ, который освободил ее от кредита, взятого злоумышленниками. После этого женщину попросили помочь поймать преступников и подписать документы о неразглашении. Спустя некоторое время пострадавшая исчезла с деньгами и документами, ее сын обратился в правоохранительные органы.