Моряк и многодетный отец пропали после рыбалки под Ростовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Октябрьском районе Ростовской области моряк Сергей Запорожцев и его друг, многодетный отец, недавно вернувшийся из зоны СВО, Виталий Бузняков пропали после рыбалки, сообщает «КП-Ростов-на-Дону». Мать одного из них рассказала изданию, что многодневные поиски пока не увенчались успехом. Пропавших ищут волонтеры, полицейские и неравнодушные жители хутора. Также к поискам подключали водолаза, который обследовал дно реки.

Наших ребят нет ни в воде, ни на суше. Я не знаю, как такое могло произойти. Они же выросли на Дону, — рассказала женщина.

Мужчины отправились на рыбалку 1 декабря. Ночью они позвонили и сообщили, что возвращаются обратно, но так и не добрались до своих домов. На поиски вышла невеста моряка и жена участника СВО. Как рассказывает мать, женщины обнаружили перевернутую лодку и припаркованный автомобиль Бузнякова. При этом двери машины оказались незаблокированными.

Во Владимире ранее нашли живым 18-летнего подростка, который заблудился в лесу и три дня пролежал в сугробе. Молодого человека госпитализировали в критическом состоянии. Парень ушел на прогулку 1 декабря и не вернулся, а через день позвонил родным и сообщил, что заблудился в лесу, упал и не может встать.