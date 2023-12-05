Владимирский подросток пролежал три дня в снегу и выжил Во Владимире нашли живым подростка, три дня пролежавшего в сугробе в лесу

Фото: t.me/lizaalert_vo

Во Владимире нашли живым 18-летнего подростка, который заблудился в лесу и три дня пролежал в сугробе, сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт». Молодого человека по имени Андрей госпитализировали в критическом состоянии.

Парень ушел на прогулку 1 декабря и не вернулся. Встревоженный отец позвонил в полицию, после чего начались поиски. Через день юноша вышел на связь с родителями и рассказал, что заблудился в лесу, упал и не может встать.

Добровольцы трое суток прочесывали примерную зону пропажи. Только 4 декабря Андрея удалось обнаружить, он находился в сознании, но в критическом состоянии и нуждался в эвакуации.

Ранее парень исчез в парке «Лосиный остров» в Москве после ссоры с девушкой. Раздор между влюбленными произошел вечером во время прогулки по парку, после этого парень отключил телефон и к часу ночи вовсе перестал выходить на связь. На следующий день возле парка обнаружили его рабочий автомобиль с предсмертной запиской внутри. Родные парня обратились к представителям «ЛизаАлерт».

Позже выяснилось, что житель столицы под влиянием эмоций уехал в Обнинск, никого не предупредив. Он связался с поисковиками и признался, что находится в Калужской области.