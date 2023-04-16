В Самаре огромное дерево расплющило автомобиль с пассажирами

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Два автомобиля пострадали при падении крупного дерева возле многоэтажного дома в Самаре, сообщает издание «Сова». Момент падения попал на запись видеорегистратора одной из машин.

Дерево вырвало с корнями порывом ветра и опрокинуло на машину, — сообщил очевидец.

Владелец авто попытался перепарковаться после прошедшего в городе урагана, чтобы уберечь авто от столкновения с многолетним дубом, но не успел. В момент, когда ствол повалился на машину, в салоне находились водитель и пассажир. Второе пострадавшее авто было пустым. ЧП обошлось без человеческих жертв.

Инцидент произошел 14 апреля. Коммунальные службы уже спили ветви дерева, чтобы легче было снять ствол с придавленного авто.

Ранее в Воронеже мужчина выжил при падении с 19-го этажа на иномарку. Пьяный гражданин не только остался жив, но и смог с помощью спасателей на своих ногах слезть с вмятого кузова и дойти до ближайшей скамейки. Позже он был доставлен в отделение нейрохирургии. Травматолог в комментарии NEWS.ru пояснил, что при падении мужчина мог зацепится за какой-то выступ здания, а кузов автомобиля послужил для него амортизатором, потому пациент и остался жив.