Травматолог объяснил, почему воронежец выжил после падения с 19-го этажа Травматолог Катулин: упавший с 19-го этажа воронежец выжил, поскольку приземлился на крышу авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чудом и везением назвал травматолог Артем Катулин падение мужчины с 19-го этажа воронежской высотки. Мужчина не только выжил, свалившись на припаркованный рядом автомобиль, но смог на своих ногах выбраться из вмятины в машине, при этом спев строчку из песни Аллы Пугачевой «Любовь похожая на сон». В разговоре с NEWS.ru врач пояснил, что мужчина мог задержаться между этажами, зацепившись за какие-либо выступы, а кузов автомобиля сыграл роль амортизатора.

Фото: Скриншот с видео/соцсети

Чудеса бывают… Мы же не знаем, как он упал. Может, его где-то задержало. Или по дороге он как-то руками махал. Есть известные случаи, когда люди во время Великой Отечественной войны прыгали без парашюта и выживали, удачно падая на склоны из снега. Очень удачно упал на машину. Просто повезло, а машина сыграла как амортизационная подушка, как при пожарах надувные большие, — пояснил Катулин.

При этом доктор опроверг предположение, что выжить помогло в том числе состояние алкогольного опьянения, при котором расслабляются мышцы.

Абсолютно не так. Если бы алкогольное опьянение и травмы были как-то связаны, то люди не гибли бы, — сказал травматолог.

Мужчина был доставлен в больницу с травмами головы и позвоночника. Уточняется, что высота, с которой он упал, составляет примерно 60 метров.

В конце марта в подмосковных Мытищах при падении с 17-го этажа погиб 11-летний мальчик. Тело ребенка обнаружили спустя десять минут после того, как он ушел в школу. Предполагается, что школьник хотел сделать на балконе пожарной лестницы селфи на фоне города и перевалился через перила.