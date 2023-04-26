Молодой человек из Твери хотел пересечь границу и вступить в ВСУ Житель Твери пытался уехать на Украину для участия в боевых действиях против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Твери задержан в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной и вступить в вооруженное формирование «Легион „Свобода России“» (организация признана террористической, деятельность запрещена), чтобы участвовать в СВО на стороне Киева, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о госизмене.

Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержан гражданин России 2003 года рождения, пытавшийся выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — передает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что молодой человек намеревался поджечь одно из зданий военкомата в России, чтобы отправить сообщение о проделанном в ВСУ. Также он мониторил информационные сводки участков боевых действий на приграничной территории Украины и разработал пеший маршрут пересечения границы в обход пунктов пропуска.

Ранее Брянский областной суд приговорил уроженца Саратовской области Максима Тимерханова к пяти годам в колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях против РФ. Установлено, что осужденный решил выехать на Украину и вступить в легион «Свобода России» для участия в боевых действиях против ВС РФ.