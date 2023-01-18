Россиянина посадили за попытку вступить в легион «Свобода России» Уроженец Саратовской области получил пять лет колонии за попытку воевать против РФ на стороне ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Брянский областной суд приговорил уроженца Саратовской области Максима Тимерханова к пяти годам в колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях против РФ, передает ТАСС. Установлено, что осужденный решил выехать на Украину и вступить в легион «Свобода России» для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Учитывая смягчающие обстоятельства, включая явку с повинной, приговором Брянского областного суда виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный руководствовался личными убеждениями, а также хотел получить материальное вознаграждение. Тимерханов вступил в переписку с вербовщиком с Украины, договорился с ним о встрече, выстроил маршрут. Подсудимый приехал в населенный пункт Белая Березка Трубчевского района, чтобы пересечь границу.

Летом 2022 года в Якутии задержали охранника Семена Александрова, подозреваемого в вербовке людей в легион «Свобода России». Завербованные граждане должны были отправиться на Украину и поступить на службу в украинской армии.

Ранее в Брянске задержали женщину, которая пыталась вывезти в термосе из России на Украину 50 микросхем для создания оружия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.