МО РФ сообщило о бегстве солдат ВСУ из поселка Артемовское Минобороны: военные ВСУ бежали при штурме поселка Артемовское

Фото: Минобороны РФ

Украинские подразделения в поселке Артемовское под Артемовском бежали, бросив раненых и убитых, рассказали РИА Новости в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что некоторые солдаты ВСУ сложили оружие и сдались в плен штурмовым группам ВДВ из состава Южной группировки войск.

В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики, — отметили в ведомстве.

Ранее, 29 ноября, Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Артемовское (Хромово) в ДНР. Операцию провели подразделения Южной группировки войск. Тогда же были отражены три атаки украинских штурмовиков в районах Шум, Артемовского и Клещеевки. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей на Донецком направлении, уточнили в МО РФ.

До этого военкор Александр Коц заявлял, что взятие промзоны в Авдеевке российскими войсками стало переломным моментом с психологической точки зрения. По его словам, на этом участке всегда шло жесткое «позиционное бодание», а продвижение казалось невозможным. Теперь же от этой «занозы» удалось избавиться, объяснил военкор.