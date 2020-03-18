https://static.news.ru/photo/c221ee84-68db-11ea-ad42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lin Duhong/Xinhua/Global Look Press

Производство марлевых защитных масок многократного применения началось на башкирской швейной фабрике «Агидель».

В отличие от обычной медицинской маски, срок службы которой не превышает 2-3 часов, многоразовые маски можно будет носить подолгу, но ухаживать за ними. Их нужно стирать руками в тёплой мыльной воде, сушить и гладить на максимальной температуре, рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Они будут по три штуки в упаковке, их будут реализовывать в государственных аптеках, подведомственных правительству Башкирии, — цитирует главу Минздрава Башкирии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) обеспечить условия для производства средств индивидуальной защиты на базе исправительных учреждений. Кроме того, в поручении премьера упомянуты Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардия