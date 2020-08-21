Многодетная мать из Нижнего Новгорода завоевала титул «Миссис Россия -2020»

Титул «Миссис Россия −2020» завоевала жительница Нижнего Новгорода 32-летняя Дарья Иванова.
Сообщается, что у Дарьи Ивановой трое детей.
С гордостью везу этот почётный титул в родной Нижний Новгород, —
привелислова победительницы конкурса в РИА Новости.
Организатором конкурса стал фонд «Планета женщин». Конкурс проводится уже 20 лет.
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Как писал NEWS.ru ранее, пользователи социальных сетей затравили победительницу конкурса «Краса полиции», который прошёл в Курской области, из-за внешности. Пользователи оставили обидные комментарии., среди них: «Она, видимо, одна участвовала» и «Отгадай, у кого папа генерал».
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