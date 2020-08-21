Многодетная мать из Нижнего Новгорода завоевала титул «Миссис Россия -2020»

https://static.news.ru/photo/62d1e77a-e50b-11ea-80f2-fa163e074e61_660.jpg Дарья Иванова Фото: missismoscowmissisrussia /instagram.com

Титул «Миссис Россия −2020» завоевала жительница Нижнего Новгорода 32-летняя Дарья Иванова.

Сообщается, что у Дарьи Ивановой трое детей.

С гордостью везу этот почётный титул в родной Нижний Новгород, — привели слова победительницы конкурса в РИА Новости.

Организатором конкурса стал фонд «Планета женщин». Конкурс проводится уже 20 лет.

Как писал NEWS.ru ранее, пользователи социальных сетей затравили победительницу конкурса «Краса полиции», который прошёл в Курской области, из-за внешности. Пользователи оставили обидные комментарии., среди них: «Она, видимо, одна участвовала» и «Отгадай, у кого папа генерал».