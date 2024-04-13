Мизулина отреагировала на избиение школьницы в Пермском крае Мизулина обратилась в МВД после избиения девочки в Пермском крае

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы в связи с групповым избиением школьницы в Чайковском Пермского края. В своем Telegram-канале она также отметила, что инцидент, предположительно, произошел около школы № 4.

В городе Чайковском Пермского края подростки избили девочку, поставили на колени и заставили извиняться. В Telegram-каналах пишут, что это произошло около четвертой школы. Обратились в МВД по этой ситуации, — написала она.

Об инциденте стало известно утром 11 апреля, когда в Сети распространилось видео, где несколько девочек избивали сверстницу, нанося ей удары по голове и телу. На кадрах видно, как школьница плачет и зовет бабушку, после этого ее заставляют встать на колени и извиниться. Жертвой нападения стала пятиклассница.

Ранее одноклассница девочки в разговоре с NEWS.ru заявила, что причиной конфликта стали обвинения в распространении слухов о беременности одной из нападавших. Девушка утверждает, что на самом деле одна из девочек распустила ложную информацию о своем положении самостоятельно, а после этого просто перекинула вину. Пострадавшая же вообще не имеет отношения к этому, добавила собеседница.