Минтранс назвал количество машин, проехавших по «Тавриде» за сутки

https://static.news.ru/photo/3c867aca-ea35-11ea-876a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mintrans.gov.ru

Счётчик движения транспорта, установленный на трассе «Таврида», зафиксировал число автомобилей, проехавших по трассе в первые сутки после открытия дороги. Это более 30 тысяч машин, половина которых прошла в обход Симферополя в сторону Севастополя, половина — обратно.

Так, с 20:00 27 августа по 20:00 28 августа по пятому этапу «Тавриды» проехали ещё 15 тысяч машин, из которых 10 тысяч ехали в Севастополь, 5 тысяч — в Керчь. До открытия трассы весь этот поток двигался через Симферополь, создавая нагрузку на дорожно-уличную сеть, сообщается на сайте Минтранса России.

На сегодня автомобилисты избавлены от необходимости проезда через Симферополь для того, чтобы попасть в Севастополь и Бахчисарайский район. Также для них значительно сократилось время в пути за счёт открытия движения по главной транспортной артерии полуострова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Крыму 27 августа было открыто движение по реконструированной федеральной автомобильной трассе «Таврида». Первым по ней проехал президент Владимир Путин.