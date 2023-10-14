«Лицо сломаю»: мигранты набросились на продавщицу DNS после замечания Readovka: мигранты набросились на продавщицу DNS в подмосковных Химках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигранты устроили скандал в магазине электронной техники DNS в подмосковных Химках из-за сделанного им замечания, сообщает Telegram-канал Readovka. По информации канала, менеджер попросила покупателей вести себя осторожно и не портить выставочный товар на прилавках, на что мужчины ответили оскорблениями и угрозами.

В момент инцидента в магазине находилось большое количество людей, которые снимали происходящее на камеры телефонов. Судя по записи, один из мигрантов был возмущен тем, что девушка сделала замечание мужчине, другой угрожал ей физической расправой.

Я тебе лицо сломаю, дура, — сказал мужчина.

Когда охранник попытался успокоить посетителей, один из них начал швырять в продавца попавшимися под руку предметами. Как сообщили очевидцы, на место инцидента вызвали сотрудников полиции. Чем закончилась перепалка, неизвестно.

Ранее в Уфе произошла массовая драка с участием мигрантов. Иностранцы устроили потасовку на улице. Их увидели находившиеся в соседнем здании скорой помощи врачи. Медики попытались разнять мужчин, но те набросились с кулаками и на них. В итоге прибывшие на место полицейские задержали четверых участников драки, причиной которой, как выяснилось, стал денежный долг.