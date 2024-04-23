Мигрант извинился перед девушками, которых счел слишком мужественными Уроженец Таджикистана извинился перед спортсменкой UFC за оскорбление

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Челябинске полиция провела профилактическую беседу с уроженцем Таджикистана, оскорбившем двух девушек, которых он счел слишком маскулинными, передает РИА Новости. Среди челябинок в том числе была действующая спортсменка UFC Ирина Алексеева. Молодой человек извинился перед девушками на камеру.

Я извиняюсь перед девушками города Челябинска за свое поведение. Больше такого не повторится, — сказал мужчина.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором задержанный наехал на Алексееву и ее подругу, с которой они катались в городе на велосипедах. После перепалки мужчина начала спрашивать у Алексеевой «девушка» она или «мальчик». При этом на месте он отказался извиняться перед челябинками.

До этого родители убитого в ходе конфликта из-за парковки байкера Кирилла Ковалева написали заявление на родственников Шахина Аббасова, подозреваемого в нанесении смертельных ударов. Отец убитого заявил, что семья получает угрозы от фигурантов дела. Об этом он сообщил в ходе судебного заседания.