МИД России оценил атаку беспилотников ВСУ на Энергодар Захарова назвала атаку украинских БПЛА на Энергодар продолжением игры с огнем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина продолжает «играть с огнем», устраивая провокации с атакой беспилотников на Энергодар во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва в создавшихся условиях призывает руководство агентства воспользоваться предложением РФ ротировать экспертов на станции только через российскую территорию, не ставя под угрозу россиян, обеспечивающих безопасность специалистов МАГАТЭ.

Киев продолжает «играть с огнём», осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашенные гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси т.н. пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС, — приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.

Запорожская АЭС является самой крупной атомной электростанцией в Европе. Она расположена в городе Энергодаре, включает в себя шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. С конца февраля 2022 года контролируется российскими военными. Из соображений безопасности в сентябре 2022 года работа всех реакторов была приостановлена. На сегодняшний день ЗАЭС не генерирует электроэнергию, однако два реактора находятся в режиме «горячей остановки».

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС. Украинский лидер также сказал руководителю организации, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении».