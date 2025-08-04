Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд Новый поезд между Москвой и Имеретинским курортом запустят в августе

Между Москвой и Имеретинским курортом в Сочи запустят дополнительный поезд, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании. Состав начнет курсировать по маршруту с августа.

Для обеспечения перевозок в период повышенного спроса в сообщении с южными курортами назначили дополнительный поезд № 575/576 Имеретинский курорт – Москва, — говорится в сообщении.

Поезд № 575/576 начнет курсировать через день — 5 августа отправится со станции Имеретинский Курорт в 13:47. Обратный рейс из Москвы стартует 6 августа в 07:05. На пути следования запланированы остановки в Калуге, Туле, Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону и других городах.

В ФПК отметили, что этот маршрут временный и введен специально в курортный сезон. Пассажиров просят заранее позаботиться о приобретении проездных документов, учитывая традиционно высокий спрос на билеты в летний период.

Ранее стало известно, что дополнительные поезда назначили также между Москвой и Санкт-Петербургом. Поезд № 154 Москва — Санкт-Петербург назначен на 2 августа, поезд № 237 Санкт-Петербург — Москва — на 3 августа.