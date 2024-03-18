Мэр Ялты рассказала, повлияют ли атаки ВСУ на курортный сезон в Крыму Мэр Ялты заявила, что угрозы атак ВСУ не сорвут курортный сезон в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Республика Крым. Ялта

Мэр Ялты Янина Павленко заявила в интервью NEWS.ru, что угрозы атак со стороны ВСУ не сорвут курортный сезон в Крыму. По ее словам, попытки запугивания крымчан не работают, что подтверждается отсутствием миграции населения с полуострова.

Собака, которая лает, как правило, не кусается. Все заявления, что они (Украина и Запад. — NEWS.ru) делают, наших планов не сорвут, мы им не позволим. Сегодня народы России и Крыма как никогда едины в одном — желании скорейшей победы в СВО, отстаивании наших территорий и интересов наших братьев. Мы себя защитим, всегда, — заверила Павленко.

Она отметила, что в Крыму зафиксирован огромный приток жителей. По ее словам, в Ялте только в детских садах и школах прирост за последние два года составил 20%.

Курортный сезон состоится в любом случае, потому что Крым любят. Сегодня у нас безопасно — наша армия на страже наших интересов. На мартовские праздники — 6-го, 7-го и 8-го — у нас было 92% заполняемости. Мы ждем хороший курортный сезон, а всем врагам мы ответим соответствующим образом. Настрой у нас боевой и решительный, — заявила мэр.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил на мероприятии по случаю 10-летия воссоединения полуострова с Россией, что самым важным за этот период стало сохранение единства крымского народа. По его словам, это подтвердили прошедшие выборы президента России, на которых подавляющее большинство выразило поддержку действующему главе государства Владимиру Путину.